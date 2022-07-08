Досадная травма, которая не позволила продолжить борьбу

36-летний испанский теннисист не смог выйти на корт ради полуфинала против австралийца Ника Киреса. У Рафаэля Надаля 7-миллиметровый разрыв мышцы живота.

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Сначала испанец отказывался сниматься с британского турнира. Однако впоследствии звездный теннисист собрал пресс-конференцию, где объявил о снятии с Уимблдона. Рафаэль не выйдет на корт 8 июля.

Проблемы с животом беспокоили Рафу еще в четвертьфинале против американца Тейлора Фрица. Во время матча родные испанского теннисиста даже уговаривали его досрочно закончить матч, но Надаль доиграл до конца и победил в 5-сетовой встрече (6:3, 5:7, 6:3, 5:7, 6:7).

После чего испанец прошел медосмотр, показавший серьезное повреждение. К сожалению, в финале поклонники тенниса не увидят зажигательного испанца.

К слову. На Уимблдоне Надаль мог получить свой пятый титул в 2022 году. В этом сезоне испанец одержал 30 побед и потерпел лишь 3 поражения. Его бюджет пополнили более 5,5 миллионов долларов.

Рафаэль разрешил Киресу без борьбы пробиться в финал Уимблдона и прервал свою серию из пяти побед подряд.

На своем пути на Уимблдоне испанец одолел пятерых соперников – Франсиско Чурундоло, Ричардаса Баранкиса, Лоренци Сонего, Ботика Ван Де Зандсхулла и Тейлора Фрица.

В другом полуфинале Новак Джокович попытается в очередной раз выйти в финальный матч британского турнира. Соперником серба будет британец Кэмерон Норри. Встреча состоится 8 июля.