Помощь от лондонского турнира
Всеанглийский клуб лаун-тенниса и Ассоциация лаун-тенниса выделили пожертвование в размере 250 000 фунтов стерлингов (около 10 миллионов гривен) от имени Уимблдона для помощи беженцам из Украины по инициативе Tennis Plays for Peace и обращения Британского Красного Креста.
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Ранее фонд Уимблдона выделял 200 000 фунтов стерлингов после чрезвычайного обращения Британского Красного Креста и PFA, а также вносил в размере 100 000 долларов инициативу Tennis Plays for Peace.
Сообщается, что посол Украины в Великобритании присутствует в Королевской ложе в день открытия турнира.
Организаторы турнира пригласили украинцев на чаепитие
Польское сообщество "Polish Family Association" и организаторы Уимблдона совместно с властями пригласили украинцев на традиционный чай.
Всеанглийский клуб вручил им и семьям, приютившим гражданин Украины, билеты на матчи Уимблдона.
Отмечается, что в Мертоне на юго-западе Лондона сейчас проживает более 400 украинских беженцев, а более 100 местных семей открыли свои дома тем, кто вынужденно покинул свой дом от 24 февраля.