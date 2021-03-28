Фрэнсис Нганну на UFC 260 получил титул чемпиона в тяжелом весе. Он победил Стипе Миочича нокаутом во втором раунде.

Для обоих бойцов это уже было второе очное противостояние. Впервые они встретились в октагоне в январе 2018 года, и тогда Миочич одержал победу решением судей и защитил свой чемпионский титул.

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Всего Миочич провел четыре успешные свои защиты. Зато Нганну после этого пять раз подряд одержал победу в первом раунде.

На этот раз победитель боя тоже был определен досрочно. Еще в первом раунде Нганну удалось провести несколько отличных атак, и не дать сопернику ничего показать. А во втором раунде Нганну пошел в очередную атаку. Миочич пытался нанести ответный удар, но натолкнулся на несколько подряд мощных ударов. Именно после этого он оказался на канвасе.

Нганну же сразу бросился добивать лежавшего соперника, но арбитр не дал ему этого сделать, остановив бой.

Видео нокаута

После поединка Миочича сразу госпитализировали, чтобы проверить его состояние после таких ударов. Ведь Нганну обладает едва ли не самым сильным ударом в UFC.

Кроме того, за этот нокаут Нганну получил дополнительно 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.

Нганну стал третьим чемпионом UFC из Африки после Камару Усмана и Исраэля Адесаньи. А также 17-м чемпионом UFC в тяжелом весе.

Кто будет следующим соперником Нганну – пока неизвестно. Боец бросил вызов Джо Джонсу, у которого лишь одно поражение.