Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности, а футбольные матчи в столице проходят без зрителей. Несмотря на это, некоторые народные депутаты таки сумели попасть на игру "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов. И наблюдали за матчем с ВИП-трибуны.

Новые ограничения по проведению событий в Киеве были введены с 14 сентября. Матч "Динамо" на НСК "Олимпийский" состоялся 15 сентября. Для его проведения, организаторам следовало придерживаться одного из требований – не более 220 человек во время мероприятия. Это включительно с игроками, тренерами, организаторами матча и журналистами. На сайте НСК "Олимпийский" было сообщено, что матч состоится без зрителей.

И на самом матче в ВИП-ложе НСК "Олимпийский" заметили нескольких народных депутатов от фракций "Слуга народа" и "Оппозиционной платформы за жизнь".

Как это было Депутаты "Слуги народа" и ОПЗЖ посетили матч "Динамо" несмотря на карантин: фото

Каждый из них в комментарии "Радио Свобода" по разному объяснил, как оказался на матче, где не должно быть зрителей.

Давид Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" (он не попал на фото с этого матча) заявил, что получил официальное приглашение на эту игру. По его словам, УЕФА предоставило 10 мест для Украины и 10 для Нидерландов. И чтобы попасть на игру, нужно было сдать дополнительный тест на коронавирус за день до игры. Еще один тест надо будет сдать через два дня после матча.

Михаил Радуцкий

Был на этом матче и председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. Однако его объяснение выглядит несколько странным.

"Я был там как член Федерации футбола Украины по медицине. Это было обязательно, потому что есть COVID-19, и есть запрет на посещение матчей и соблюдение карантинных мероприятий. Я был по работе, а почему были коллеги, спросите у коллег", – сказал Радуцкий.

Федерация футбола Украины еще в мае 2019 года сменила название на Украинская ассоциация футбола. Если он член этой организации, то должен был бы об этом знать.

Руководителем спортивно-медицинского комитета УАФ является Вячеслав Попов. Других членов комитета на сайте УАФ не указано. Других комитетов, которые связаны с медициной, в УАФ нет.

Фамилия Радуцкий на сайте УАФ последний раз упоминается в 2015 году, когда он еще был заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

В июне 2020 года УАФ провел конгресс на "Арене Львов". Фото с происшествия выложил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов. Радуцкий подверг его критике из-за того, что событие произошло во время карантина. И требовал объяснения у премьер-министра на этот счет.

"Слуги народа" Владлен Неклюдов и Юрий Аристов не смогли объяснить, как они оказались на стадионе и кто именно их пригласил.