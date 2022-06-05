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Счет в полуфинале плей-офф отбора чемпионата мира-2022 открыл Андрей Ярмоленко. На правах капитана футболист повел команду к победе.

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Ярмоленко красиво забросил мяч за ворот шотландскому голкиперу после ювелирной передачи из собственной части поля от Руслана Малиновского.

УЕФА вспомнила это яркое взятие ворот от украинцев на официальной странице в твиттере Лиги наций перед игрой против Уэльса. Футбольные болельщики могут в очередной раз попробовать гол от правого вингера "сине-желтых".

Видео гола Ярмоленко в ворота Шотландии

Мяч капитана начал парад председателей украинской сборной. После перерыва преимущество украинцев удвоил Роман Яремчук. А уже на пятой компенсированной минуте точку в поединке поставил Артем Довбык. Нападающий Днепра-1 в комментарии после матча признался, что этот гол ему напомнил Евро-2020, когда он вывел сборную в четвертьфинал престижного турнира. В итоге – 1:3 победа Украины над Шотландией.

32-летний правый вингер забил свой 45-й гол в футболке главной команды страны в 107 сыгранных поединках.

Ярмоленко очень близок к званию лучшего бомбардира в истории сборной Украины. Теперь место на вершине сохраняет бывший наставник и футболист сборной Андрей Шевченко. Сразу за его спиной идет Ярмоленко.

Уже 5 июня в финале плей-офф отбора на Мундиаль против Уэльса Андрей может еще приблизиться к Шеве.

К слову. Важный поединок против Уэльса начнется в 19.00 (по киевскому времени) на стадионе "Кардифф Сити". Сборная Украины сыграет в синем комплекте формы.