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Рахунок у півфіналі плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 відкрив Андрій Ярмоленко. На правах капітана футболіст повів команду до перемоги.

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Ярмоленко красиво закинув м'яч за комірець шотландському голкіперу після ювелірної передачі з власної частини поля від Руслана Маліновського.

УЄФА пригадала це яскраве взяття воріт від українців на офіційній сторінці у твітері Ліги націй перед грою проти Уельсу. Футбольні уболівальники можуть вкотре посмакувати гол від правого вінгера "синьо-жовтих".

Відео голу Ярмоленка у ворота Шотландії

М'яч капітана розпочав парад голів української збірної. По перерві перевагу українців подвоїв Роман Яремчук. А вже на п'ятій компенсованій хвилині крапку у поєдинку поставив Артем Довбик. Нападник Дніпра-1 у післяматчевому коментарі зізнався, що цей гол йому нагадав Євро-2020, коли він вивів збірну у чвертьфінал престижного турніру. У підсумку – 1:3, перемога України над Шотландією.

32-річний правий вінгер забив свій 45-й гол у футболці головної команди країни у 107 зіграних поєдинках.

Ярмоленко надзвичайно близький до звання найкращого бомбардира в історії збірної України. Наразі місце на вершині зберігає колишній наставник та футболіст збірної Андрій Шевченко. Одразу за його спиною йде Ярмоленко.

Вже 5 червня у фіналі плей-офф відбору на Мундіаль проти Уельсу Андрій може ще близитись до Шеви.

До слова. Важливий поєдинок проти Уельсу розпочнеться о 19:00 (за київським часом) на стадіоні "Кардіфф Сіті". Збірна України зіграє у синьому комплекті форми.