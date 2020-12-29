Вратарь Шахтера Анатолий Трубин может претендовать на звание "открытие 2020 года". Футболист вытеснил из ворот капитана Шахтера Андрея Пятова и демонстрирует уверенную игру.

Благодаря удачным выступлениям Трубин все чаще попадает в авторитетные рейтинги. Популярный ресурс Football Wonderkids составил рейтинг лучших футболистов до 19 лет.

Кстати Интеру нужен вратарь Шахтера

В так называемую символическую сборную от Football Wonderkids попал 19-летний украинец Трубин.

Компанию Трубину составили:

Сака (Арсенал)

Гарсия (Манчестер Сити)

Бадиашиле (Монако)

Неко (Ливерпуль)

Камавинга (Ренн)

Педри (Барселона)

Рейна (Боруссия Д)

Родриго (Реал)

Фати (Барселона)

Гринвуд (Манчестер Юнайтед)

Достижения Трубина

Трубин стал основным голкипером Шахтера в сезоне-2020/2021. Он выигрывает конкуренцию у капитана Шахтера и сборной Украины Андрея Пятова.

Анатолий – является одним из лучших голкиперов группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Украинский голкипер среди лучших по количеству сейвов.

На счету 19-летнего украинца 25 сейвов в 5 матчах. Это третий показатель среди всех голкиперов групповой стадии.