Наряду с Фати и Гринвудом: вратарь Шахтера Трубин попал в сборную лучших футболистов
Вратарь Шахтера Анатолий Трубин может претендовать на звание "открытие 2020 года". Футболист вытеснил из ворот капитана Шахтера Андрея Пятова и демонстрирует уверенную игру.
Благодаря удачным выступлениям Трубин все чаще попадает в авторитетные рейтинги. Популярный ресурс Football Wonderkids составил рейтинг лучших футболистов до 19 лет.
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В так называемую символическую сборную от Football Wonderkids попал 19-летний украинец Трубин.
Компанию Трубину составили:
- Сака (Арсенал)
- Гарсия (Манчестер Сити)
- Бадиашиле (Монако)
- Неко (Ливерпуль)
- Камавинга (Ренн)
- Педри (Барселона)
- Рейна (Боруссия Д)
- Родриго (Реал)
- Фати (Барселона)
- Гринвуд (Манчестер Юнайтед)
Достижения Трубина
Трубин стал основным голкипером Шахтера в сезоне-2020/2021. Он выигрывает конкуренцию у капитана Шахтера и сборной Украины Андрея Пятова.
Анатолий – является одним из лучших голкиперов группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Украинский голкипер среди лучших по количеству сейвов.
На счету 19-летнего украинца 25 сейвов в 5 матчах. Это третий показатель среди всех голкиперов групповой стадии.
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