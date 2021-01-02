Украинские таланты Виталий Миколенко и Анатолий Трубин попали в рейтинг лучших игроков мира в возрасте до 21-го года. На своих позициях футболисты заняли 4 и 5 ступени соответственно.

Итальянское издание FootMercato провело опрос среди местных журналистов, кого они считают открытием в этом сезоне до 21-го года. Представители СМИ определили 50 сильнейших, среди которых были защитник Динамо Виталий Миколенко и голкипер Шахтера Анатолий Трубин.

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Рейтинг лучших игроков мира

Левый защитник киевлян занял в рейтинге на своей позиции высокое 4 место. Его игру оценили в 6 очков. Они отметили, что защитник команды Мирчи Луческу способен сыграть и в центре защиты. Он является одним из самых больших талантов, которые стремительно развиваются в Европе.

Кому уступил Миколенко (в баллах)

Альфонсо Дэвис (Бавария) – 35

Райан Аит-Нури (Вулверхэмптон) – 17

Мелвин Бард (Лион) – 10

Что до Анатолия Трубина, то на своей позиции он занял 5 место. Его действия в рамке ворот "горняков" были оценены в 8 баллов.

Топ-4 голкиперов мира до 21 лет (в очках)

Джанлуиджи Доннарумма (Милан) – 29

Иллан Мелье (Лидс) – 17

Матвей Сафонов (Краснодар) – 14

Альбан Лафон (Нант) – 9

Журналисты выделили, что 19-летнему голкиперу вполне удалось воспользоваться шансом при коронавирусе. Ему удалось вытеснить из рамки ворот опытного капитана Андрея Пятова. Вспомнили и матчи против Реала, в которых игра молодого открытия в составе дончан была феноменальной.

Также вратарь Шахтера попал в рейтинг лучших футболистов до 19 лет. Его можно увидеть в так называемой символической сборной от Football Wonderkids.