Донецкий Шахтер подвел итоги голосования болельщиков, которые определили лучшего игрока команды в 2020 году.

Из 7 кандидатур (Тайсон, Марлос, Соломон, Мораес, Корниенко, Тете и Трубин) большинство голосов набрал Анатолий Трубин. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

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За 19-летнего футболиста отдали 3 981 голос (32,1%). Второе место в опросе занял Тете, третье – Манор Соломон.

Интересно. Второй год подряд лучшим футболистом Шахтера стал вратарь – в 2019-м награда досталась Андрею Пятову. Ранее болельщики присуждали победу Дарио Срне, Алексу Тейшейре, дважды Марлосу и однажды Тайсону.

Достижения Трубина в 2020 году

В 2020-м Трубин сыграл 20 матчей, восемь из них провел на ноль. В среднем – 3,14 сейва за матч.

Трубин произвел сильное впечатление своими выступлениями в престижном европейском турнире. Шахтер потерял из-за коронавируса Андрея Пятова, после чего Трубин занял место в воротах команды и удачно сыграл против Реала (3:2 и 2:0) и Интера (дважды по 0:0) в Лиге чемпионов. Победы против Реала стали историческими в истории клуба, ведь раньше "горняки" никогда не переигрывали "сливочных".