УЕФА включила футболиста Шахтера в рейтинг будущих звезд
10 января 2022 , 20:45Читати новину українською
Источник:УЕФА
УЕФА опубликовал статью, посвященную молодым футболистам не старше 21 года, которые должны проявить себя в 2022 году. В списке из 40 футболистов нашлось место и украинцу.
В список из 40 перспективных игроков, который заключил УЕФА, вошел и представитель донецкого Шахтера Михаил Мудрик.
К слову В Шахтере выбрали лучшего футболиста года
"Яркий форвард ворвался в состав Шахтера в этом сезоне и принял участие во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов. В том числе вышел в старте против Реала. Дебют за сборную не за горами", – пишет УЕФА об украинце.
Что известно о Мудрике
- В этом сезоне Мудрик забил два гола и отдал девять результативных передач в 19 матчах за "Шахтер". Болельщики признавали 20-летнего вингера лучшим игроком донецкой команды в ноябре и декабре.
- Еще раньше главный тренер сборной Украины Александр Петраков подтвердил информацию о вызове футболиста Шахтера. По слухам в СМИ, в заявке сборной следует ожидать еще одного дебютанта – игрока Днепра-1 Алексея Гуцуляка.
- Мудрик – выпускник академии Шахтера. В 2018 году он стал чемпионом Украины по U-17. Выступал за молодежный состав "оранжево-черных", с U-19 принял участие в двух розыгрышах Юношеской лиги УЕФА.