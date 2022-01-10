До списку з 40 перспективних гравців, який уклав УЄФА, увійшов і представник донецького Шахтаря Михайло Мудрик.
До слова У Шахтарі обрали найкращого футболіста року
"Яскравий форвард увірвався до складу Шахтаря цього сезону і взяв участь у всіх матчах групового етапу Ліги чемпіонів. У тому числі вийшов у старті проти Реала. Дебют за збірну не за горами", – пише УЄФА про українця.
Що відомо про Мудрика
- Цього сезону Мудрик забив два голи і віддав дев'ять результативних передач у 19 матчах за Шахтар. Уболівальники визнавали 20-річного вінгера найкращим гравцем донецької команди у листопаді та грудні.
- Ще раніше головний тренер збірної України Олександр Петраков підтвердив інформацію про виклик футболіста Шахтаря. За чутками у ЗМІ, у заявці збірної слід очікувати ще одного дебютанта – гравця Дніпра-1 Олексія Гуцуляка.
- Мудрик – випускник академії Шахтаря. У 2018 році він став чемпіоном України з U-17. Виступав за молодіжний склад "оранжево-чорних", з U-19 взяв участь у двох розіграшах Юнацької ліги УЄФА.