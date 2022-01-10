В список из 40 перспективных игроков, который заключил УЕФА, вошел и представитель донецкого Шахтера Михаил Мудрик.

К слову В Шахтере выбрали лучшего футболиста года

"Яркий форвард ворвался в состав Шахтера в этом сезоне и принял участие во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов. В том числе вышел в старте против Реала. Дебют за сборную не за горами", – пишет УЕФА об украинце.

Что известно о Мудрике