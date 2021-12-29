Михаил Мудрик признан лучшим игроком клуба в 2021 году по версии болельщиков. В опросе приняло участие 11 455 болельщиков. Мудрик набрал 3018 голосов и опередил Тараса Степаненко (2448) и Марлоса (1784).

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Также в опросе участвовали Манор Соломон, Анатолий Трубин, Лассина Траоре и Андрей Пятов.

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