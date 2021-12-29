Михаил Мудрик признан лучшим игроком клуба в 2021 году по версии болельщиков. В опросе приняло участие 11 455 болельщиков. Мудрик набрал 3018 голосов и опередил Тараса Степаненко (2448) и Марлоса (1784).
К слову Год или полтора назад попросил Шахтер отпустить меня, – Мудрик о своем трансфере в АПЛ
Также в опросе участвовали Манор Соломон, Анатолий Трубин, Лассина Траоре и Андрей Пятов.
Мудрика хочет приобрести клуб АПЛ
- Английский Брентфорд сделал Шахтеру предложение по трансферу хавбека Михаила Мудрика.
- Клуб АПЛ увеличил предложение по Мудрику до 15 миллионов евро. Ранее "горняки" отказались продавать украинца в Брентфорд за 12 млн + бонусы.
- В этом сезоне Мудрик забил два гола и отдал девять результативных передач в 19 матчах за "Шахтер". Болельщики признавали 20-летнего вингера лучшим игроком донецкой команды в ноябре и декабре.