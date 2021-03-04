УЕФА снова перенес матч Ливерпуля в Лиге чемпионов
Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Лейпцигом вновь перенесен. Ни одна из команд так и не сыграет домашний матч на родном стадионе.
Источник:УЕФА
Где состоится матч Ливерпуль – Лейпциг
Европейский футбольный союз подтвердил, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и РБ Лейпцигом состоится на "Пушкаш Арене" в Будапеште (Венгрия).
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Дата и время начала матча остаются теми же – 10 марта, 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что поединок перенесен из-за карантинных ограничений. Первая игра между Лейпцигом и Ливерпулем также состоялась в Будапеште. Ливерпуль победил со счетом 2:0.
Изменения в матчах Лиги Европы
В УЕФА также сообщили об изменениях в трех поединках 1/8 финала Лиги Европы.
- В противостоянии Тоттенхэм – Динамо Загреб изменена очередность матчей. Первая игра состоится 11 марта в Лондоне, а вторая – 18 апреля в Загребе.
- Мольде – Гранада 18 марта состоится в Будапеште, Венгрия.
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