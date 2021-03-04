Поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Лейпцигом знову перенесено. Жодна з команд так і не зіграє домашній матч на рідному стадіоні.

Де відбудеться матч Ліверпуль – Лейпциг

Європейський футбольний союз підтвердив, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем і РБ Лейпцигом відбудеться на "Пушкаш Арені" в Будапешті (Угорщина).

До речі Левандовські став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів: відео голу поляка

Дата і час початку матчу залишаються тими ж – 10 березня, 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що поєдинок перенесено через карантинні обмеження. Перша гра між Лейпцигом і Ліверпулем також відбулася у Будапешті. Ліверпуль переміг з рахунком 2:0.

Зміни в матчах Ліги Європи

В УЄФА також повідомили про зміни в трьох поєдинках 1/8 фіналу Ліги Європи.