Нападающий Баварии Роберт Левандовски стал игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. Польский форвард забил гол в матче 1/8 финала турнира с Лацио (4:1).

В числе номинантов на звание лучшего игрока недели также были нападающий Челси Оливье Жиру, защитники Ферлан Мэнди из Реала и Жоао Канселье из Манчестер Сити.

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Этот гол стал для Левандовски 72-м в данном турнире. Благодаря этому взятию ворот Левандовски стал третьим в списке лучших бомбардиров ЛЧ.

Видео гола Левандовски