Левандовски стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов: видео гола поляка
Нападающий Баварии Роберт Левандовски стал игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. Польский форвард забил гол в матче 1/8 финала турнира с Лацио (4:1).
Источник:пресс-служба УЕФА
В числе номинантов на звание лучшего игрока недели также были нападающий Челси Оливье Жиру, защитники Ферлан Мэнди из Реала и Жоао Канселье из Манчестер Сити.
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Этот гол стал для Левандовски 72-м в данном турнире. Благодаря этому взятию ворот Левандовски стал третьим в списке лучших бомбардиров ЛЧ.
Видео гола Левандовски
- В нынешнем сезоне 32-летний Левандовски забил 32 гола и отдал восемь результативных передач в 31 матче за Баварию во всех турнирах.
- Лучшим игроком прошлой недели в Лиге чемпионов стал нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. Француз оформил хет-трик в победном матче с Барселоной на Камп Ноу (4:1).
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