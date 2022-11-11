Все меньше времени остается до открытия чемпионата мира. Участники Мундиаля определяются с игроками, которые поедут в Катар.
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Сборная Аргентины является одним из основных фаворитов ЧМ-2022. Главный тренер "альбиселеста" Лионель Скалони возьмет в Катар 26 футболистов. В списке игроков есть главная звезда сборной Аргентины – Лионель Месси, для которого этот Мундиаль станет последним шансом стать чемпионом мира. В списке также присутствуют такие звезды, как Лаутаро (Интер), Дибала (Рома), Ди Мария (Ювентус), Лисандро (Манчестер Юнайтед) и другие.
Вратари
- Рульи (Вильярреал)
- Армани (Ривер Плейт)
- Мартинес (Астон Вилла)
Защитники
- Молина (Атлетико)
- Монтьель (Севилья)
- Ромеро (Тоттенхэм)
- Песселье (Бетис)
- Отаменди (Бенфика)
- Лисандро (Манчестер Юнайтед)
- Акунья (Севилья)
- Тальяфико (Лион)
- Фойт (Вильярреал)
Полузащитники
- Де Поль (Атлетико)
- Паредес (Ювентус)
- Макалистер (Брайтон)
- Родригес (Бетис)
- Гомес (Севилья)
- Фернандес (Бенфика)
- Паласиос (Байер)
- Ди Мария (Ювентус)
- Корреа (Интер)
Нападающие
- Лаутаро (Интер)
- Месси (ПСЖ)
- Альварес (Ман. Сити)
- Гонсалес (Фиорентина)
- Дибала (Рома)
Отметим, что сборная Аргентины дважды становилась чемпионом мира – в 1978 и 1986 годах.