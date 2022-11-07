В 1/8 финала Лиги чемпионов вышли 16 команд. 8 победителей групп попали в число сеяных (поэтому не смогут сыграть друг против друга на этой стадии турнира). В несеянные попали 8 команд, занявших вторые места в своих группах.

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Во время жеребьевки в соперники не могли выпасть клубы из одной страны, а также команды, игравшие на групповой стадии. Таким образом, для испанского Реала единственным ограничением стал немецкий РБ Лейпциг, с которым они играли в группе. А вот для немецкой Баварии – Айнтрахт, Боруссия (Дортмунд), РБ Лейпциг и итальянский Интер.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

  • РБ Лейпциг – Манчестер Сити
  • Брюгге – Бенфика
  • Ливерпуль – Реал
  • Милан – Тоттенхем
  • Айнтрахт – Наполи
  • Боруссия – Челси
  • Интер – Порту
  • ПСЖ – Бавария

В 1/8 финала команды сыграют по два матча – дома и на выезде. Сеяные команды второй поединок проведут на домашнем стадионе.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 14, 15, 21 и 22 февраля 2023 года. Ответные матчи запланированы на 7, 8, 14 и 15 марта. В каждый из этих дней состоится по два матча, в зависимости от жеребьевки. Все матчи будут начинаться в 22:00.

Следует напомнить, что в этом сезоне в еврокубках не действует правило выездного гола. Поэтому, если по итогам двух матчей счет между командами будет равный, то они будут играть дополнительное время.

Победители пар выйдут в четвертьфинал. 17 марта состоится церемония жеребьевки. Она определит пары четвертьфинала, полуфинала и финала.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле. Именно здесь прошел финал 2005 года, в котором Ливерпуль победил Милан.