В 1/8 финала Лиги чемпионов вышли 16 команд. 8 победителей групп попали в число сеяных (поэтому не смогут сыграть друг против друга на этой стадии турнира). В несеянные попали 8 команд, занявших вторые места в своих группах.
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Во время жеребьевки в соперники не могли выпасть клубы из одной страны, а также команды, игравшие на групповой стадии. Таким образом, для испанского Реала единственным ограничением стал немецкий РБ Лейпциг, с которым они играли в группе. А вот для немецкой Баварии – Айнтрахт, Боруссия (Дортмунд), РБ Лейпциг и итальянский Интер.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
- РБ Лейпциг – Манчестер Сити
- Брюгге – Бенфика
- Ливерпуль – Реал
- Милан – Тоттенхем
- Айнтрахт – Наполи
- Боруссия – Челси
- Интер – Порту
- ПСЖ – Бавария
В 1/8 финала команды сыграют по два матча – дома и на выезде. Сеяные команды второй поединок проведут на домашнем стадионе.
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 14, 15, 21 и 22 февраля 2023 года. Ответные матчи запланированы на 7, 8, 14 и 15 марта. В каждый из этих дней состоится по два матча, в зависимости от жеребьевки. Все матчи будут начинаться в 22:00.
Следует напомнить, что в этом сезоне в еврокубках не действует правило выездного гола. Поэтому, если по итогам двух матчей счет между командами будет равный, то они будут играть дополнительное время.
Победители пар выйдут в четвертьфинал. 17 марта состоится церемония жеребьевки. Она определит пары четвертьфинала, полуфинала и финала.
Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле. Именно здесь прошел финал 2005 года, в котором Ливерпуль победил Милан.