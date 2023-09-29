Легенде – 47: УЕФА поздравила Шевченка, вспомнив его голы за Динамо – ностальгическое видео

После начала полномасштабного вторжения России в Украину футбольная легенда отложила тренерскую деятельность в сторону и занялся волонтерской работой. Однако футбольные достижения Андрея Шевченка будут помнить еще долго.

В пятницу, 29 сентября, легенда украинского футбола отмечает свой день рождения. Лучшему бомбардиру в истории сборной Украины исполнилось 47 лет.

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Поздравление легенды от УЕФА

Такое событие не обошла стороной пресс-служба УЕФА. Она поздравила украинца подборкой памятных голов, которые он забивал в составе киевского Динамо.

Поздравляем с 47-летием легенду Динамо и Милана, победителя ЛЧ-2003, обладателя Золотого мяча-2004,

– говорится в сообщении.

Смотрите видео с поздравлениями от УЕФА

Напомним, что украинский форвард в течение карьеры играл всего за 3 клуба: Динамо, Милан и Челси. После завершения выступлений тренировал сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020, и Дженоа.

Достижения Шевченка в футболе

Обладатель "Золотого мяча"

Победитель Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА

Чемпион УПЛ (5) и Серии А

Выигрывал национальные Кубки в составе всех своих команд (Украины – 3, Италии и Англии по одному)

Победитель Суперкубка Украины и Италии

На клубном уровне провел 653 матча, в которых забил 326 голов и отдал 77 ассистов.

Лучший бомбардир в истории сборной Украины, за которую сыграл 111 матчей и забил 48 голов.