Популярное издание FourFourTwo известно своими разнообразными футбольными рейтингами, основанными на истории игры. В этот раз ресурс решил составить топ-50 лучших игроков XXI века.

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Шевченко среди лучших

В рейтинге оказался и один украинец. Конечно, речь идет об Андрее Шевченко, который выиграл с Миланом Лигу чемпионов и Золотой мяч. Издание поставило нападающего на 20 место.

Забудьте о периоде в Челси и вспомните годы в Милане, когда Шевченко был одним из лучших нападающих на планете. Результат в 173 гола в 296 играх говорит об отдельной истории, как и показатель 0,5 за игру в Лиге чемпионов. Шевченко выиграл Золотой мяч в 2004 году, победив жесткую конкуренцию с Деку, Роналдиньо и Анри. Если бы украинец не забыл, как забивать, еще и на "Стемфорд Бридж", он был бы еще выше в этом списке,
– так FourFourTwo характеризует Андрея.

Напомним, что украинец стал вторым бомбардиром Милана в истории, уступая лишь Гуннару Нордалю. Зажег Шева и в родном Динамо, с которым дошел до сенсационного полуфинала Лиги чемпионов.

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Роналду и Месси вне топ-тройки

Победителем в рейтинге стал бразилец Роналдиньо, который очаровывал выступлениями за ПСЖ, Барселону и сборную Бразилии. В топ-тройке также оказались Зинедин Зидан и Кака.

А вот признанные легенды 00-х Криштиану Роналду и Лионель Месси имеют более скромную оценку ресурса. Португалец идет пятым, а аргентинец замыкает топ-десятку.

Топ-20 рейтинга лучших игроков XXI века от FourFourTwo:

  1. Роналдиньо
  2. Зинедин Зидан
  3. Кака
  4. Тьерри Анри
  5. Криштиану Роналду
  6. Хави
  7. Роналдо
  8. Андрес Иньеста
  9. Златан Ибрагимович
  10. Лионель Месси
  11. Уэйн Руни
  12. Стивен Джеррард
  13. Самюэль Это'О
  14. Фрэнк Лэмпард
  15. Рауль Гонсалес Бланко
  16. Рио Фердинанд
  17. Фернандо Торрес
  18. Пол Скоулз
  19. Джон Терри
  20. Андрей Шевченко