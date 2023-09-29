В пятницу, 29 сентября, легенда украинского футбола отмечает свой день рождения. Лучшему бомбардиру в истории сборной Украины исполнилось 47 лет.

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Поздравление легенды от УЕФА

Такое событие не обошла стороной пресс-служба УЕФА. Она поздравила украинца подборкой памятных голов, которые он забивал в составе киевского Динамо.

Поздравляем с 47-летием легенду Динамо и Милана, победителя ЛЧ-2003, обладателя Золотого мяча-2004,
– говорится в сообщении.

Смотрите видео с поздравлениями от УЕФА

Напомним, что украинский форвард в течение карьеры играл всего за 3 клуба: Динамо, Милан и Челси. После завершения выступлений тренировал сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020, и Дженоа.

Достижения Шевченка в футболе

  • Обладатель "Золотого мяча"
  • Победитель Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА
  • Чемпион УПЛ (5) и Серии А
  • Выигрывал национальные Кубки в составе всех своих команд (Украины – 3, Италии и Англии по одному)
  • Победитель Суперкубка Украины и Италии
  • На клубном уровне провел 653 матча, в которых забил 326 голов и отдал 77 ассистов.
  • Лучший бомбардир в истории сборной Украины, за которую сыграл 111 матчей и забил 48 голов.