В пятницу, 29 сентября, легенда украинского футбола отмечает свой день рождения. Лучшему бомбардиру в истории сборной Украины исполнилось 47 лет.
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Поздравление легенды от УЕФА
Такое событие не обошла стороной пресс-служба УЕФА. Она поздравила украинца подборкой памятных голов, которые он забивал в составе киевского Динамо.
Поздравляем с 47-летием легенду Динамо и Милана, победителя ЛЧ-2003, обладателя Золотого мяча-2004,
– говорится в сообщении.
Смотрите видео с поздравлениями от УЕФА
Напомним, что украинский форвард в течение карьеры играл всего за 3 клуба: Динамо, Милан и Челси. После завершения выступлений тренировал сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020, и Дженоа.
Достижения Шевченка в футболе
- Обладатель "Золотого мяча"
- Победитель Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА
- Чемпион УПЛ (5) и Серии А
- Выигрывал национальные Кубки в составе всех своих команд (Украины – 3, Италии и Англии по одному)
- Победитель Суперкубка Украины и Италии
- На клубном уровне провел 653 матча, в которых забил 326 голов и отдал 77 ассистов.
- Лучший бомбардир в истории сборной Украины, за которую сыграл 111 матчей и забил 48 голов.