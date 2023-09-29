У п'ятницю, 29 вересня, легенда українського футболу святкує свій день народження. Найкращому бомбардиру в історії збірної України виповнилося 47 років.

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Привітання легенди від УЄФА

Таку подію не обійшла стороною пресслужба УЄФА. Вона привітала українця підбіркою пам'ятних голів, які він забивав у складі київського Динамо.

Вітаємо з 47-річчям легенду Динамо та Мілана, переможця ЛЧ-2003, володаря Золотого м'яча-2004,

– йдеться у повідомленні.

Дивіться відео з привітанням від УЄФА

Нагадаємо, що український форвард протягом кар'єри грав лише за 3 клуби: Динамо, Мілан та Челсі. Після завершення виступів тренував збірну України, з якою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020, та Дженоа.

Довідка. Наразі легенда сконцентрований на діяльності пов'язаній з допомогою Україні та перебуває без футбольної посади. Нещодавно він став позаштатним радником президента України та анонсував новий благодійний матч.

Досягнення Шевченка у футболі