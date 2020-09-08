Пандемія коронавірусу у світі призвела до того, що УЄФА довелося змінити формати Ліги чемпіонів та Ліги Європи. такі зміни призвели до значної втрати доходів організації.

Нагадаємо, що деякі протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також всі матчі турнірів, починають зі стадії чвертьфіналу, складалися з одного матчу, а не двох. Окрім того, вони відбулися на нейтральних полях і без глядачів, починаючи з липня. Хоча обидва турніри мали закінчити ще у травні, а в червні – липні 2020 року мав відбутися Чемпіонат Європи.

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Такі зміни у проведенні Ліги чемпіонів та Ліги Європи (в першу чергу – скорочення кількості матчів), призвело до того, що УЄФА втратила 575 мільйонів євро, які мали надійти від телетрансляцій. Про це заявив голова Асоціації європейських клубів (ECA) Андреа Аньєллі. Відтак ці гроші не будуть розподілені між клубами.

Однак невідомо, як така недостача вплине на призові клубів, які виступали в єврокубках. Початково загальна сума призових Ліги чемпіонів та Ліги Європи складала 2,55 мільярда євро.

Майбутні втрати клубів

Однак економічна криза, яка виникла внаслідок пандемії коронавірусу, матиме подальші наслідки для клубів. Аньєллі заявив, що в ECA прогнозують зменшення доходів приблизно на 4 мільярди у наступні два роки. І 90% втрат припаде саме на клуби.