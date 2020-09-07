Портал Transfermarkt составил список 50 самых титулованных футболистов в XXI веке. В этом перечне сразу двое украинских игроков.

На 41-м месте разместился Ярослав Ракицкий, у которого 24 титула. 23-е место занял вратарь Андрей Пятов. В его коллекции 26 титулов.

К теме: "Шахтер" и "Динамо" вошли в список самых титулованных клубов мира: рейтинг

Добавим, что Дарио Срна, который выступал вместе с Ракицким и Пятовым в "Шахтере", а сейчас работает одним из тренеров в клубе, занимает в этом рейтинге 16-е место. Он за карьеру в XXI веке получил 29 титулов. Еще один бывший "горняк" Фернандиньо в этом рейтинге на 19-м месте с 28 трофеями.

Первое место в рейтинге занимает Дани Алвеш. У защитника 41 титул.

Топ-10 самых титулованных футболистов в XXI веке

Дани Алвеш – 41 титул

Андреас Иньеста – 39 титулов

Лионель Месси – 37 титулов

Максвелл – 37 титулов

Жерар Пике – 36 титулов

Хоссам Ашур – 34 титула

Арьен Роббен – 33 титула

Криштиану Роналду – 33 титула

Серхио Бускетс – 33 титула

Златан Ибрагимович – 33 титула

Верность Пятова

Отметим, что перед этим Пятов вошел в еще один рейтинг игроков от Transfermarkt. Он попал в топ-30 самых преданных игроков. Вместе с ним в этом рейтинге капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков.