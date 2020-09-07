Пятов и Ракицкий вошли в топ-50 самых титулованных футболистов в XXI веке
Портал Transfermarkt составил список 50 самых титулованных футболистов в XXI веке. В этом перечне сразу двое украинских игроков.
На 41-м месте разместился Ярослав Ракицкий, у которого 24 титула. 23-е место занял вратарь Андрей Пятов. В его коллекции 26 титулов.
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Добавим, что Дарио Срна, который выступал вместе с Ракицким и Пятовым в "Шахтере", а сейчас работает одним из тренеров в клубе, занимает в этом рейтинге 16-е место. Он за карьеру в XXI веке получил 29 титулов. Еще один бывший "горняк" Фернандиньо в этом рейтинге на 19-м месте с 28 трофеями.
Первое место в рейтинге занимает Дани Алвеш. У защитника 41 титул.
Топ-10 самых титулованных футболистов в XXI веке
- Дани Алвеш – 41 титул
- Андреас Иньеста – 39 титулов
- Лионель Месси – 37 титулов
- Максвелл – 37 титулов
- Жерар Пике – 36 титулов
- Хоссам Ашур – 34 титула
- Арьен Роббен – 33 титула
- Криштиану Роналду – 33 титула
- Серхио Бускетс – 33 титула
- Златан Ибрагимович – 33 титула
Верность Пятова
Отметим, что перед этим Пятов вошел в еще один рейтинг игроков от Transfermarkt. Он попал в топ-30 самых преданных игроков. Вместе с ним в этом рейтинге капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков.