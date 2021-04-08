Этот момент попал на видео и сразу стал довольно популярным. Поэтому румынскому арбитру Октавиану Шовре пришлось объяснить свой поступок.

Как это было Арбитр остановил Холанна, чтобы взять у него автограф – видео

Шовре заявил, что не хотел, чтобы этот момент стал публичным. А автограф у Холанна брал не для себя. Карточки с подписью футболиста будут выставлены на аукцион, деньги с которого пойдут на благотворительность. А именно – помощь людям с тяжелой формой аутизма.

Оказывается, что Шовре не впервые просит автограф у известных футболистов на матчах, которые он обслуживает. По его словам, таких случаев уже было более двух сотен. А однажды после матча Лионель Месси, услышав его рассказ, подписал сразу девять карточек.

Кроме футболистов, каждый вечер также собирал подписи и представителей других видов спорта во время Олимпиады.

Но для Шовре этот случай может иметь и негативное следствие. УЕФА может отстранить его от судейства. Ведь арбитрам матча запрещено просить автографы у футболистов.

Напомним, недавно на аукционе была продана капитанская повязка Криштиану Роналду, которую он бросил на поле во время скандального матча Сербия – Португалия. За нее заплатили почти 64 тысячи евро. Деньги, вырученные от продажи, пойдут на лечение шестимесячного Гаврилы Джурджевича. Мальчик страдает атрофией спинных мышц.