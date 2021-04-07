МанСити – Боруссия: как арбитр остановил Холанна, чтобы взять у него автограф – видео
Манчестер Сити 6 апреля сыграл первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии. После игры лайнсмен взял автограф у Эрлинга Холанна.
Источник:24 канал
Фанат Холанна среди судей
Манчестер Сити на последних минутах встречи вырвал победу у дортмундской Боруссии (2:1). Победу принес Фил Фоден.
Более о матче МанСити на последней минуте матча вырвал победу у Боруссии в четвертьфинале Лиги чемпионов
После завершения игры линейный арбитр матча румын Себастьян Георге подошел к нападающему гостей из Германии Эрлинга Холанну в подтрибунном помещении и попросил у него автограф. 20-летний футболист не отказал и расписался для арбитра на желтой карточке.
Кажется, кто-то отсудил поединок, когда на футбольном поле бегал один из самых любимых игроков рефери.
К слову, Холанн не покинул поле без результативных действий. Норвежец отметился голевой передачей на Марко Ройса, который забил единственный гол во встрече за немецкую команду.
Арбитр взял автограф у Холанна: видео
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