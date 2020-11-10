Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на скандал с утечкой интимного видео капитана сборной России Артема Дзюбы.

Ранее в сеть попало интимное видео, на котором, предположительно, запечатлен капитан сборной России. На фоне инцидента Дзюба закрыл профиль в инстаграм, а главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что не будет вызывать его на ноябрьские матчи национальной команды.

Смотрите также Кто такая Мария Орзул и как она связаны с секс-скандалом с Артемом Дзюбой

"Это внутренний вопрос, поэтому мы не можем комментировать новости о критике футболиста, невызов в сборную и лишение капитанской повязки", – приводит слова представителя организации РИА Новости.

Как эта ситуация повлияла на Дзюбу

Артем Дзюба сразу почувствовал "народную любовь" после того, как видео слили в сеть. Ему пришлось почти сразу закрыть доступ к своему профилю в Инстаграме.

В воскресенье, 8 ноября, фанаты "Зенита", за который выступает Дзюба, посвятили ему баннер с надписью "В историю трудно попасть, но легко вляпаться". Эта фраза принадлежит сатирику Михаилу Жванецкому, который умер 6 ноября.

Кроме того, Дзюбу лишили капитанской повязки в "Зените". Однако на игру против "Краснодара" он все-таки вышел.

А вот где он не сыграет – так это за сборную России. После возникновения скандала, главный тренер сборной Черчесов решил не вызывать форварда на матчи в ноябре. При этом Дзюба – капитан сборной России.