В сети получает распространение скандал вокруг капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. А также телеведущей "Матч ТВ" Марии Орзул. Все, что об этом известно – в материале Спорт24.

С чего все началось

В субботу, 7 ноября, вечером в интернете было опубликовано видео. На нем капитан сборной России по футболу Артем Дзюба занимается мастурбацией на камеру.

Больше об этом В сеть слили видео с мастурбацией капитана сборной России Дзюбы: его уже выгнали из команды

Была вероятность, что видео фейковое, или это монтаж. Однако телеграмм-канал Baza написал, что злоумышленники получили это видео, сломав телефон Дзюбы. Именно видео с 2019 года.

Причем здесь Мария Орзул

На заднем фоне этого видео болельщики узнали голос ведущей российского телеканала "Матч ТВ" Марии Орзул. В свое время была информация, что они встречались.

"Мне странно, то есть прям смешно. А я при чем здесь? Я не общаюсь с этим человеком, я вообще не знаю. Ко мне это никакого отношения не имеет. Я без понятия. Это смешно просто. Я вообще много-много лет не общаюсь с этим человеком. Мы миллион лет не общаемся", – коротко прокомментировала ситуацию Мария Орзул.

Что известно о Марии Орзул

Журналистка максимально скрывает свою личную жизнь. Даже точно не известно ее год рождения. Только дата – 13 апреля в Москве. Вероятно – в 1983 году.

Также неизвестно, где она училась. Журналистам не удалось найти людей, которые учились с ней в высших учебных заведениях. Поэтому есть предположение, что у нее нет высшего образования.

Так же не до конца известно о начале ее журналистской карьеры. Все пишут о том, что она начала работать в клубе хоккея с мячом "Динамо" из Москвы. Поддерживала она и одноименный футбольный клуб.

А уже потом начала работать продюсером на международном канале "Аль-Джазира". И оттуда пошла на канал "Россия-2". Сначала продюсером, а затем журналисткой в ​​кадре. После этого даже стала ведущей выпусков спортивных новостей и передач. В 2017 году перешла работать на канал "Матч ТВ". Там она работает и сейчас.

Личная жизнь

В свое время она была замужем за руководителем дирекции спортивных программ на телеканале "Россия-23" Александром Тащиным. Но пара рассталась в июле 2015 года. Впоследствии ее связывали с российским бильярдистом Филиппом Фроловым. Детей у нее нет.

Отношения с Дзюбой

В марте 2015 года журналисты сняли короткое видео, как Дзюба целуется с неизвестной женщиной в авто. Впоследствии удалось установить, что это Мария Орзул. К тому времени футболист был женат, как и журналистка.

Разгорелся скандал. Фанаты футболиста обвиняли Орзул в том, что она пытается разрушить семью Дзюбы.

Уже позже стало известно, что Озрул разводится со своим мужем. Стал ли роман с Дзюбой причиной этого – неизвестно. Орзул не давала никаких комментариев относительно этой ситуации. В отличие от футболиста, который таки пообщался со СМИ. И заявил, что эти отношения заставили его пересмотреть свое отношение к семье.

Чем Орзул занимается сейчас

Она продолжает работать на телеканале "Матч! Наш футбол", где ведет рубрику "Лига ставок". Журналистка и в дальнейшем максимально скрывает личную жизнь.

Как эта ситуация повлияла на Дзюбу

Артем Дзюба сразу почувствовал "народную любовь" после того, как видео слили в сеть. Ему пришлось почти сразу закрыть доступ к своему профилю в инстаграме.

В воскресенье, 8 ноября, фанаты "Зенита", за который выступает Дзюба, посвятили ему баннер с надписью "В историю трудно попасть, но легко вляпаться". Эта фраза принадлежит сатирику Михаилу Жванецкому, который умер 6 ноября.

Кроме того, Дзюбу лишили капитанской повязки в "Зените". Однако на игру против "Краснодара" он таки вышел.

А вот где он не сыграет – так это за сборную России. После возникновения скандала, главный тренер сборной Черчесов решил не вызывать форварда на матчи в ноябре. При этом Дзюба – капитан сборной России.