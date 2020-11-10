Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відреагував на скандал з витоком інтимного відео капітана збірної Росії Артема Дзюби.

Раніше в мережу потрапило інтимне відео, на якому, імовірно, відображений капітан збірної Росії. На тлі інциденту Дзюба закрив профіль в інстаграм, а головний тренер збірної Станіслав Черчесов заявив, що не буде викликати його на листопадові матчі національної команди.

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"Це внутрішнє питання, тому ми не можемо коментувати новини про критику футболіста, невиклику в збірну і позбавлення капітанської пов'язки", – наводить слова представника організації РІА Новини.

Як ця ситуація вплинула на Дзюбу

Артем Дзюба одразу відчув "народну любов" після того, як відео злили в мережу. Йому довелося майже одразу закрити доступ до свого профілю в інстаграмі.

В неділю, 8 листопада, фанати "Зеніту", за який виступає Дзюба, присвятили йому банер з написом "В історію важко потрапити, але легко вляпатися". Ця фраза належить сатирику Михайлу Жванецькому, який помер 6 листопада.

Окрім того, Дзюбу позбавили капітанської пов'язки в "Зеніті". Однак на гру проти "Краснодара" він таки вийшов.

А от де він не зіграє – так це за збірну Росії. Після виникнення скандалу, головний тренер збірної Черчесов вирішив не викликати форварда на матчі в листопаді. При цьому Дзюба – капітан збірної Росії.