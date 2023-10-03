Чтобы не уподобляться Суперлиге: УЕФА опроверг создание нового евротурнира
Источник:Calcio e Finanza
Европейский футбольный союз готовится к реформе в 2024 году. Организация не хочет уподобляться своему "врагу".
УЕФА опроверг создание нового евротурнира. Шарм национальных чемпионатов сейчас не стоит под угрозой.
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Нацелены только на одно нововведение
Недавно в информационное пространство попал инсайд, в котором говорилось, что УЕФА готовится провести реформу в еврокубках. В частности, говорилось о том, что европейский футбольный союз планирует создать три дивизиона по 18 команд, которые будут носить названия Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов, которые имели бы свой формат обмена по завершению сезона.
Но вот в УЕФА опровергли имеющиеся сообщения о предстоящей реформе формата розыгрыша клубных евротурниров. В европейском футбольном союзе отметили, что они не работают ни над новым проектом подобного рода. К тому же организация подтвердила, что УЕФА не желает уподобляться скандальной Суперлиге, которую желали создать ряд топовых коллективов Европы (такие как Реал, Барселона, Ювентус и другие), за что могли поплатиться местом под эгидой европейского футбольного союза.Организация Суперлиги. 18 апреля 2021 года 12 клубов Европы объявили о создании собственного турнира, который должен был носить название Суперлига. Соревнования должны были проходить в формате турнирной таблицы. Клубы-организаторы соревнования: Арсенал, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тотенхэм, Барселона, Реал, Атлетико, Интер, Милан, Ювентус. Впоследствии все коллективы, кроме Барселоны, Реала и Ювентуса, отказались участвовать в турнире из-за волны критики со стороны публики и угрозы УЕФА, позже проиграл суд Суперлиге.
Мы с нетерпением ожидаем введения нового формата клубных соревнований с 2024 года, который поддерживает принцип, согласно которому выступление во внутреннем первенстве является ключом к квалификации в еврокубки, и позволит болельщикам увидеть еще более важные европейские матчи, лучший конкурентный баланс и открытый турнир. , где важен каждый матч,
– говорится в сообщении УЕФА.
Новый формат еврокубков следующего сезона
- УЕФА принял так называемую "швейцарскую систему". Изменения касаются всех трех еврокубковых турниров – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
- После нововведения увеличится количество клубов, которые будут выступать в еврокубках, поскольку теперь на международной арене будет выступать по 36 команд-участниц вместо 32-х.
- "Швейцарская система" заменит распределение на группы: каждая команда сыграет 8 поединков (в ЛЧ и ЛЕ, а в ЛК – 6) против разных соперников (по четыре дома и на выезде).
- Выход в плей-офф: топ-8 лучших по итогам "единой таблицы" напрямую выходят в 1/8 финала еврокубка, команды, финишировавшие 9-24 местах, будут играть в предыдущем раунде плей-офф.
- Как будут выбираться 4 дополнительных команды: одно место получит 3-й клуб 5-й ассоциации по рейтингу УЕФА. еще одно место получит национальный чемпион путем увеличения квоты с четырех до пяти клубов, которые будут проходить квалификацию "Путем чемпионов".
- Финальные 2 места получат ассоциации с лучшими коллективными выступлениями их клубов в прошлом сезоне (общее количество полученных баллов будет делиться на количество клубов-участников). Две ассоциации смогут делегировать в ЛЧ следующий клуб вне группы команд, которые квалифицировались для участия на соревнованиях.