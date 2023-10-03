В "Деле Негрейры" произошел неожиданный поворот событий, который может стать ключевым. Главный свидетель теперь ничем не поможет.

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Возраст дал о себе знать

Громкий скандал вокруг "сине-гранатовых" никак не утихает, а только наоборот набирает обороты. Каталонский коллектив и бывшие боссы клуба Сандро Роселя и Жозепа Бартомеу, обвинившиеся во взяточничестве, теперь вообще могут выйти сухими из воды, даже если и совершили преступления. Дело в том, что руководитель Комитета арбитров Хосе Мария Энрикес Негрейра, в честь которого и назвали испанскую бучу, теперь не у дел.

Все потому, что экс-рефери попросил суд освободить его от обвинений, поскольку предоставил им психиатрическую справку, указывающую на то, что Негрейра не способен давать показания. Оказалось, что врачи пришли к выводу, что свидетельствует о том, что бывший руководитель страдает от когнитивной деменции, иными словами – безумие (частота деменции растет с возрастом: от 2 процентов в возрасте до 65 лет, до 20 процентов – у людей 80 лет и старше ).

Таким образом, Негрейра не может испытать судебного допроса, поскольку психиатр убежден, что тот даже не понимает, могут ли его слова в зале суда нанести ему вред. Следует отметить, что это уже второе медицинское заключение, которое бывший арбитр предоставил в последние месяцы – раньше ему диагностировали ранние признаки болезни Альцгеймера.

Напомним. Каталонцам могут угрожать серьезные наказания. В частности, Барселону могут дисквалифицировать из Лиги чемпионов, а также руководитель Ла Лиги не исключает варианты с понижением "сине-гранатовых" в классе.