В Мадриде состоялся суд, поднявший вопрос Европейской Суперлиги. УЕФА и ФИФА запретили вводить санкции в отношении участников скандального проекта.
Достойно внимания Лучше играете – больше вас выступает: сезонный рейтинг будет давать дополнительные места в Лиге Чемпионов.
Поражение УЕФА
Суперлига подавала апелляцию в суд из-за того, что европейская ассоциация хотела наказать потенциальных участников нового масштабного соревнования. В частности, УЕФА обещала отстранить все команды-участники Суперлиги от соревнований под их эгидой. То есть, коллективы не могли бы участвовать в ЛЧ, ЛЕ, ЛК и внутренних чемпионатах.
Группа А22, являющаяся промоутером Суперлиги, получила для себя положительное решение суда в Мадриде. Апелляция принята, а это значит, что ни УЕФА, ни ФИФА не имеют никакого права наказывать команды какими-либо санкциями. В 2021 году решение суда было идентично, и его впоследствии отменили. Новая апелляция Суперлиги в этот раз преуспела.
Организация Суперлиги
- 18 апреля 2021 года 12 клубов Европы объявили о создании собственного турнира, который должен был носить название Суперлига. Соревнования должны были проходить в формате турнирной таблицы.
- Клубы-организаторы соревнования: Арсенал, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тотенхэм, Барселона, Реал, Атлетико, Интер, Милан, Ювентус.
- Со временем все коллективы, кроме Барселоны, Реала и Ювентуса, отказались участвовать в турнире из-за волны критики со стороны публики и угроз УЕФА.
- Иногда по просторам интернета гуляет информация о намерениях организаторов возобновить идею с турниром.