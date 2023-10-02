УЕФА рассматривает новую реформу еврокубков. Национальные лиги могут лишиться своего шарма.
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Еще не успели ввести одно, как придумали другое
Европейский футбольный союз снова готовится к масштабным изменениям, которые повлияют на местные коллективы. УЕФА вместе с Европейской ассоциацией клубов (ECA) планирует создать новый формат международных соревнований, до сих пор невиданных в Европе. В частности, стороны обсуждают систему, при которой в европейских клубных турнирах будет три дивизиона по 18 команд, которые будут носить названия Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов.
Более того, между дивизионами предусмотрен обмен. Таким образом, из Суперлиги две команды будут вылетать в Лигу Европы, из которой такое же количество коллективов повысится в классе. А вот из Лиги Европы в Лигу претендентов попадут уже 4 худшие команды по итогам сезона, в то время как квартет лучших в третьем по силе дивизионе попадет в ЛЕ.
Стоит отметить, что формат новоиспеченных соревнований еще уточняется, поскольку при круговой системе будет сложно найти место в календаре для 34 поединков. Самое интересное, что изменения могут вступить в силу не раньше 2027 года, поскольку УЕФА уже переиначил формат еврокубков, который точно будет действовать со следующего сезона в кампанию-2026/27.
Новый формат со следующего сезона
- УЕФА принял так называемую "швейцарскую систему". Изменения касаются всех трех еврокубковых турниров – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
- В первую после новшества увеличится количество клубов. Во всех трех еврокубковых турнирах будет играть по 36 команд-участниц вместо 32-х.
- "Швейцарская система" вместо распределения на группы: каждая команда сыграет 8 матчей (в ЛЧ и ЛЕ, а в ЛК – 6) против разных соперников (по четыре дома и на выезде).
- Выход в плей-офф: топ-8 лучших по итогам "единой таблицы" напрямую выходят в 1/8 финала еврокубка, команды, финишировавшие 9-24 местах, будут играть в предыдущем раунде плей-офф.
- Как будут выбираться 4 дополнительных команды: одно место получит 3-й клуб 5-й ассоциации по рейтингу УЕФА. еще одно место получит национальный чемпион путем увеличения квоты с четырех до пяти клубов, которые будут проходить квалификацию "Путем чемпионов".
- Финальные 2 места получат ассоциации с лучшими коллективными выступлениями их клубов в прошлом сезоне (общее количество полученных баллов будет делиться на количество клубов-участников). Две ассоциации смогут делегировать в ЛЧ следующий клуб вне группы команд, которые квалифицировались для участия на соревнованиях.