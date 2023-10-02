УЕФА рассматривает новую реформу еврокубков. Национальные лиги могут лишиться своего шарма.

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Еще не успели ввести одно, как придумали другое

Европейский футбольный союз снова готовится к масштабным изменениям, которые повлияют на местные коллективы. УЕФА вместе с Европейской ассоциацией клубов (ECA) планирует создать новый формат международных соревнований, до сих пор невиданных в Европе. В частности, стороны обсуждают систему, при которой в европейских клубных турнирах будет три дивизиона по 18 команд, которые будут носить названия Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов.

Более того, между дивизионами предусмотрен обмен. Таким образом, из Суперлиги две команды будут вылетать в Лигу Европы, из которой такое же количество коллективов повысится в классе. А вот из Лиги Европы в Лигу претендентов попадут уже 4 худшие команды по итогам сезона, в то время как квартет лучших в третьем по силе дивизионе попадет в ЛЕ.

Стоит отметить, что формат новоиспеченных соревнований еще уточняется, поскольку при круговой системе будет сложно найти место в календаре для 34 поединков. Самое интересное, что изменения могут вступить в силу не раньше 2027 года, поскольку УЕФА уже переиначил формат еврокубков, который точно будет действовать со следующего сезона в кампанию-2026/27.

Новый формат со следующего сезона