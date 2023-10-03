УЕФА опроверг создание нового евротурнира. Шарм национальных чемпионатов сейчас не стоит под угрозой.

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Нацелены только на одно нововведение

Недавно в информационное пространство попал инсайд, в котором говорилось, что УЕФА готовится провести реформу в еврокубках. В частности, говорилось о том, что европейский футбольный союз планирует создать три дивизиона по 18 команд, которые будут носить названия Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов, которые имели бы свой формат обмена по завершению сезона.

Но вот в УЕФА опровергли имеющиеся сообщения о предстоящей реформе формата розыгрыша клубных евротурниров. В европейском футбольном союзе отметили, что они не работают ни над новым проектом подобного рода. К тому же организация подтвердила, что УЕФА не желает уподобляться скандальной Суперлиге, которую желали создать ряд топовых коллективов Европы (такие как Реал, Барселона, Ювентус и другие), за что могли поплатиться местом под эгидой европейского футбольного союза.

Организация Суперлиги. 18 апреля 2021 года 12 клубов Европы объявили о создании собственного турнира, который должен был носить название Суперлига. Соревнования должны были проходить в формате турнирной таблицы. Клубы-организаторы соревнования: Арсенал, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тотенхэм, Барселона, Реал, Атлетико, Интер, Милан, Ювентус. Впоследствии все коллективы, кроме Барселоны, Реала и Ювентуса, отказались участвовать в турнире из-за волны критики со стороны публики и угрозы УЕФА, позже проиграл суд Суперлиге.

Мы с нетерпением ожидаем введения нового формата клубных соревнований с 2024 года, который поддерживает принцип, согласно которому выступление во внутреннем первенстве является ключом к квалификации в еврокубки, и позволит болельщикам увидеть еще более важные европейские матчи, лучший конкурентный баланс и открытый турнир. , где важен каждый матч,

– говорится в сообщении УЕФА.

Новый формат еврокубков следующего сезона