Зміни стосуються Ліги чемпіонів, Ліги Європи, а також Ліги конференцій, дебютний розіграш якої відбудеться вже наступного сезону.
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Ліга чемпіонів
- Кількість учасників Ліги Чемпіонів збільшиться з 32 до 36. Основні зміни торкнуться групового етапу. Замість нього всі учасники гратимуть в єдиній лізі.
- Раніше кожен клуб проводив 6 матчів проти 3 команд (вдома і на виїзді). Тепер кожен зіграє на загальному етапі щонайменше 10 матчів проти 10 суперників (5 вдома, 5 у гостях).
- Далі 8 найкращих команд загального етапу напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть місця з 9 до 24, зіграють додатковий раунд для потрапляння в плей-офф. Команди з 25 і до 36 місця – вибувають.
- Ліга чемпіонів залишиться відкритою. Команди, і надалі потраплятимуть у неї залежно від виступів у внутрішніх змаганнях.
- Одне з додаткових місць отримає клуб, який буде третім в чемпіонаті асоціації, що займає п'яту сходинку в рейтингу національних асоціацій УЄФА. Ще одну путівку отримає національний чемпіон, який кваліфікується за так званим Шляхом чемпіонів. Це означає, що кількість таких путівок збільшиться з 4 до 5.
- Решта 2 місця призначені для клубів з найвищим клубним коефіцієнтом за останні 5 років, які не вийшли в загальний етап Ліги чемпіонів, але пройшли у кваліфікацію Ліги чемпіонів, Лігу Європи або в Лігу конференцій.
Ліга Європи та Ліга Конференцій
- Схожі зміни будуть і в Лізі Європи (8 матчів на загальному етапі) та Лізі конференцій (6 матчів на загальному етапі). За результатами подальших дискусій, кількість учасників загального етапу 2 цих турнірів також може збільшитися до 36.
- Усі матчі єврокубків до фіналу, як і раніше, проводитимуть у середині тижня.