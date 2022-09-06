Позиция УЕФА

Шахтер в Лиге чемпионов не сможет использовать на форме логотип национальной платформы United24.

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В УЕФА объяснили это тем, что согласно регламенту использование логотипов благотворительных организаций возможно только при условии, что они не связаны с политикой.

Глобальная инициатива United 24 создана при содействии президента Украины Владимира Зеленского для помощи Украине в войне против росии.

Потому Шахтер в Лиге чемпионов будет выступать с титульным спонсором СКМ.

Кстати говоря. Кроме немецкого клуба, соперниками Шахтера в группе F будут испанский Реал и шотландский Селтик, которые в 1-м туре встретятся 6 сентября в Глазго.

Главный наставник "горняков" Игорь Йовичевич накануне стартового матча лиги чемпионов поделился мнениями по поводу предстоящей игры. Он оценил соперника и прокомментировал готовность "горняков" к встрече с Лейпцигом.

Где смотреть матч читайте по ссылке.