Шахтер был признан чемпионом Украины по итогам сезона 2021/2022. Хотя сам чемпионат не доиграли из-за войны.

Именно чемпионское звание и позволило Шахтеру попасть в групповой этап Лиги чемпионов, минуя путь квалификации. Следовательно, матч 6 сентября против РБ Лейпциг станет первым официальным для команды на международной арене в этом сезоне.

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Матч РБ Лейпциг – Шахтер состоится во вторник, 6 сентября. Игра начнется в 22:00.

В Украине матч РБ Лейпциг – Шахтер можно будет смотреть на нескольких платформах. Официальным транслятором матчей Лиги чемпионов в Украине является Megogo. Именно на этой платформе будет доступен показ матча РБ Лейпциг – Шахтер. Комментировать этот матч будут Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко.

Перед началом матча на Megogo будет студия с футбольными экспертами, которые обсудят все перипетии вокруг матча. Начало трансляции из студии – в 21:00.

Показ матча РБ Лейпциг – Шахтер также будет доступен и на платформе Volia TV, где тоже официально транслируются матчи еврокубков.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РБ Лейпциг – Шахтер.