Шахтер в предыдущем сезоне занял первое место в чемпионате Украины (сам чемпионат не доиграли, поэтому команду, занявшую первое место, определяли по тому, какие места команды занимали в турнирной таблице на время вынужденной остановки. Именно чемпионское звание не вручали). Это позволило "горнякам" напрямую попасть в групповой этап Лиги чемпионов, а не пробиваться через сито квалификации.

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Уже во время жеребьевки Шахтер попал в одну из групп с испанским Реалом, шотландским Селтиком и немецким РБ Лейпциг. И именно против последних на выезде команде выпало открывать для себя евросезон.

В Лейпциг тренерский штаб взял с собой 27 игроков. Среди них только три легионера.

Матч РБ Лейпциг – Шахтер начнется в 22:00. В Украине его будут транслировать на платформах Megogo Volia TV.

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Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РБ Лейпциг – Шахтер. Она будет доступна в этой новости.