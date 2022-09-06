Йовичевич: Иногда молодые футболисты не думают о последствиях

Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич поделился мнениями от дебюта в Лиге чемпионов в матче против Лейпцига.

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Конечно, у меня нет опыта игры в Лиге чемпионов, но компенсирую это безумной мотивацией и повышенным адреналином. В то же время мы должны сохранять баланс между тем, чтобы играть разумом и сердцем. Чтобы команда продемонстрировала хороший футбол в дебютном матче, где не всегда опыт играет ключевую роль. Конечно, это фактор огромный, но иногда молодые футболисты не думают о последствиях – и это может быть один из наших козырей.

– сказал наставник донецкой команды.

Специалист прокомментировал физическую готовность команды. по его словам, моральное настроение у команды боевое.

"Абсолютно. Я чувствую от первого дня сборов, как настроение улучшается каждый день. И в последнем матче вы могли заметить, насколько команда выросла, как растут бойцовские качества. И ты можешь не только хорошо играть в футбол, но, когда станет тяжело, у некоторых моментах в течение матча появляется характер. А в последнем поединке я увидел команду, и это меня радует так же, как и три очка. Поэтому завтра с таким же настроением начнем дебютный матч с Лейпцигом, который временно проходит небольшой кризис по результатам, однако все равно остается хорошей командой.

Что касается физического состояния, то мы отдали немало сил в последнем матче. Игра в меньшинстве достаточно долгое время отняла немало сил – и моральных, и физических, и ментальных. Но я надеюсь, что эти несколько дней мы провели в восстановлении и в то же время дали тактическую информацию футболистам о том, что может произойти завтра в матче: когда Лейпциг с мячом, когда без мяча, как раскрывает игру, как защищается, какие у них характеристики в целом. И завтра есть целый день для ментальной подготовки, однако могу заверить, что мы будем готовы к матчу", – сказал Йовичевич.

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