Допустят ли болельщиков на матч сборной Украины со Швейцарией
До старта сборной Украины в Лиге наций осталось чуть больше, чем месяц. Первый поединок "сине-желтые" сыграют 3 сентября. Во Львове команда Андрея Шевченко примет команду Швейцарии.
Сейчас все матчи, которые проходят под эгидой УЕФА, проходят без болельщиков из-за пандемии COVID-19. Решение о допуске зрителей на матче Лиги наций УЕФА примет в ближайшее время, сообщает 24 канал.
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Пока не известно, какое решение готовит УЕФА: коллективный запрет посещать матчи или допуск зрителей на все поединки.
В Украинской ассоциации футбола в комментарии 24 каналу заявили, что будут подавать запрос на получение информации.
Предварительная информация, смогут ли болельщики посетить матч Украина – Швейцария появится в конце следующей недели.
Пока что билеты на поединок Украина – Швейцария не поступали в продажу. Матч пройдет на "Арене Львов".
Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
- Украина – Швейцария. 3 сентября 2020 года. Львов, "Арена Львов".
- Испания – Украина. 6 сентября 2020 года (Место не определено).
- Украина – Германия. 10 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Украина – Испания. 13 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Германия – Украина. 17 ноября. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцария – Украина. 17 ноября 2020 года. Люцерн, "Свисспорарениа".
В Украине в июле позволили зрителям посещать матчи, однако в ограниченном количестве.
Требования к болельщикам
- Трибуны стадионов, где будут проходить матчи, будут заполнены на 25%.
- Зрители должны соблюдать дистанцию и других требований карантинного режима.
Впервые болельщики в Украине вернулись на трибуны во время матчей плей-офф УПЛ за право играть в Лиге Европы.