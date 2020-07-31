До старта сборной Украины в Лиге наций осталось чуть больше, чем месяц. Первый поединок "сине-желтые" сыграют 3 сентября. Во Львове команда Андрея Шевченко примет команду Швейцарии.

Сейчас все матчи, которые проходят под эгидой УЕФА, проходят без болельщиков из-за пандемии COVID-19. Решение о допуске зрителей на матче Лиги наций УЕФА примет в ближайшее время, сообщает 24 канал.

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Пока не известно, какое решение готовит УЕФА: коллективный запрет посещать матчи или допуск зрителей на все поединки.

В Украинской ассоциации футбола в комментарии 24 каналу заявили, что будут подавать запрос на получение информации.

Предварительная информация, смогут ли болельщики посетить матч Украина – Швейцария появится в конце следующей недели.

Пока что билеты на поединок Украина – Швейцария не поступали в продажу. Матч пройдет на "Арене Львов".

Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций

Украина – Швейцария. 3 сентября 2020 года. Львов, "Арена Львов".

Испания – Украина. 6 сентября 2020 года (Место не определено).

Украина – Германия. 10 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".

Украина – Испания. 13 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".

Германия – Украина. 17 ноября. Лейпциг, "Ред Булл Арена".

Швейцария – Украина. 17 ноября 2020 года. Люцерн, "Свисспорарениа".

В Украине в июле позволили зрителям посещать матчи, однако в ограниченном количестве.

Требования к болельщикам

Трибуны стадионов, где будут проходить матчи, будут заполнены на 25%.

Зрители должны соблюдать дистанцию ​​и других требований карантинного режима.

Впервые болельщики в Украине вернулись на трибуны во время матчей плей-офф УПЛ за право играть в Лиге Европы.