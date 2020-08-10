В УЄФА вирішили завершити чинний єврокубковий сезон без вболівальників на стадіоні через пандемію COVID-19. Уже стартували нові розіграші Ліги чемпіонів та Ліги Європи, але матчі надалі проводять без глядачів. В УЄФА вирішать, чи допускати фанатів на трибуни стадіонів уже найближчим часом.

Наразі в УЄФА немає остаточного рішення про те, чи зможуть уболівальники відвідати матчі кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Відбір до групових етапів уже стартував. Про це повідомляє "Р-Спорт".

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Повідомляється, що перші поєдинки нового єврокубкового сезону пройдуть без глядачів.

Рішення буде переглянуто

У пресслужбі УЄФА повідомили, що рішення про заборону на відвідування матчів може бути переглянуто в середині серпня.

"Посилаємося на рішення виконавчого комітету УЄФА від 9 липня про те, що матчі УЄФА повинні проходити без глядачів до подальших вказівок. Однак УЄФА постійно стежить за змінами ситуації з коронавірусом у різних країнах.

Приблизно в середині серпня плануємо ще раз все проаналізувати і подивитися, чи можна хоча б частково переглянути нинішнє рішення по матчах без глядачів", – заявили у пресслужбі.

Українські клуби зіграють без глядачів?

У кваліфікаційних раундах до Ліги чемпіонів та Ліги Європи виступлять відразу три українські клуби.

"Динамо" зіграє у відборі до Ліги чемпіонів, а "Десна" та "Колос" – Ліги Європи.

Наразі жеребкування етапів, на яких зіграють українські клуби, ще не відбулося. Також не відомо, чи будуть кваліфікаційні матчі для українських клубів домашні або виїзні.