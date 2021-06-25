УЕФА начал расследование из-за скандального матча Евро-2020 Германия – Венгрия

Поединок последнего тура группового этапа Евро-2020 между Германией и Венгрией (2:2) оказался не только напряженным, но и скандальным. УЕФА начал расследование из-за поведения болельщиков на стадионе в Мюнхене.

УЕФА начал расследование о возможных случаях дискриминации во время игры Германия – Венгрия на "Альянц Арене".

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Союз назначил инспектора по этике и дисциплине для изучения ситуации. УЕФА не сообщает о конкретных причинах для начала расследования.

Скандал вокруг матча Германия – Венгрия

Перед матчем члены городского совета столицы Баварии обратились в УЕФА с предложением включить на "Альянц Арене" подсветку в цветах радуги.

Решение было принято в ответ на дискриминационный венгерский закон, направленный против ЛГБТ. Однако инициатива немецких чиновников не нашла поддержки в УЕФА.

Союз запретил подсветить "Альянц Арену" цветами ЛГБТ, ведь "увидел" политический подтекст.

Перед матчем на стадионе было много цветов ЛГБТ. В частности, капитан сборной Германии Мануэль Ноер вышел с ЛГБТ-повязкой на руке.

Когда звучал гимн Венгрии, на поле выбежал болельщик с флагом ЛГБТ-сообщества в руках. Зато венгерские фанаты повернулись спиной, когда звучал гимн Германии.

Но и на этом история не завершилась. Немецкие города Берлин, Франкфурт, Мюнхен, Вольфсбург и Кельн вечером во время игры осветили свои стадионы и другие достопримечательности цветами ЛГБТ.

Заметим, что венгерские фанаты вывесили гомофобный баннер на матче с Германией.