Несмотря на запрет УЕФА немецкие футболисты, функционеры и болельщики всячески пытались продемонстрировать радужный цвет.

К теме УЕФА запретил подсветить "Альянц Арену" цветами ЛГБТ на матчи Евро-2020 Германия – Венгрия

Что сделали в Германии

Немецкие города Берлин, Франкфурт, Мюнхен, Вольфсбург и Кельн были среди тех, кто вечером во время игры осветили свои стадионы и другие достопримечательности цветами ЛГБТ.

Видео, как в Германии подсветили стадионы

Почему Германия решила подсветить стадионы цветами ЛГБТ

  • Перед матчем Германии с Венгрией возник конфликт. Члены городского совета столицы Баварии выступили с предложением включить на "Альянц Арене" подсветку в цветах радуги.
  • Решение баварских чиновников было принято в ответ на венгерский закон, направленный против ЛГБТ. УЕФА запретил подсветить "Альянц Арену" цветами ЛГБТ. Там увидели политический подтекст.