Несмотря на запрет УЕФА немецкие футболисты, функционеры и болельщики всячески пытались продемонстрировать радужный цвет.

К теме УЕФА запретил подсветить "Альянц Арену" цветами ЛГБТ на матчи Евро-2020 Германия – Венгрия

Перед игрой Германия – Венгрия на поле выбежал болельщик с флагом ЛГБТ.

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер вышел на игру с ЛГБТ-повязкой, а Леон Горецка с "любовью" отпраздновал гол в ворота Венгрии.

Что сделали в Германии

Немецкие города Берлин, Франкфурт, Мюнхен, Вольфсбург и Кельн были среди тех, кто вечером во время игры осветили свои стадионы и другие достопримечательности цветами ЛГБТ.

Видео, как в Германии подсветили стадионы

Почему Германия решила подсветить стадионы цветами ЛГБТ