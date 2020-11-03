УЕФА изучает вариант проведения чемпионата Европы по футболу летом 2021 года в одной стране из-за роста заражений коронавирусом в странах-хозяевах.

Как сообщает издание Le Parisien, в УЕФА понимают, что в нынешних условиях невозможно организовать турнир в 12 странах, поэтому изучают доступные варианты. Сценарий с проведением Евро-2020 только в России сейчас подробно обсуждается по нескольким причинам.

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В самом начале пандемии Россия предложила принять на своей территории весь турнир еще до решения о его переносе. В стране заявляли о низких показателях смертности от коронавируса, однако официальная информация может расходиться с реальной.

Кроме того, Россия после недавнего ЧМ-2018 имеет развитую инфраструктуру и опыт проведения мероприятий подобного масштаба.

Также сообщается, что вскоре в Баку могут отобрать право на проведение матчей Евро-2020 из-за конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

Ранее у России хотели отобрать Евро-2020

В октябре в УЕФА начали рассматривать возможность сокращения количества городов, которые примут матчи Евро-2020. Тогда первыми городами, которые могут попасть под сокращение, были именно Санкт-Петербург (Россия) и Баку (Азербайджан).

На крайний случай в УЕФА рассматривали и вариант, что весь турнир проведут в одной стране на четырех стадионах. Испания была одной из стран, которая могла выручить чиновников.

Евро-2020 пройдет без зрителей?

Глава УЕФА добавил, что на данный момент рано говорить, пройдут ли матчи европейского первенства со зрителями на трибунах. Хотя большинство билетов уже реализовано.

В УЕФА только в октябре разрешили посещать международные матчи ограниченному количеству зрителей. При этом все зависит от решения местных властей.

Если местные власти не дают разрешение проводить игру со зрителями, то матч пройдет без болельщиков на трибунах. Фанаты гостей лишены возможности посещать выездные поединки.

В каких городах должно происходить Евро-2020

Амстердам (Нидерланды)

Баку (Азербайджан)

Бильбао (Испания)

Бухарест (Румыния)

Будапешт (Венгрия)

Копенгаген (Дания)

Дублин (Ирландия)

Глазго (Шотландия)

Лондон (Англия)

Мюнхен (Германия)

Рим (Италия)

Санкт-Петербург (Россия)

Внимание! Евро-2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Новая дата проведения турнира 11 июня – 11 июля. Участие в турнире примет и сборная Украины.