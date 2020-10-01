Руководство УЕФА согласовало возвращение зрителей на трибуны. Поэтому уже ближайшие матчи сборной Украины, а также игры украинских команд в Лиге чемпионов, могут состояться при участии болельщиков.

Однако количество болельщиков на трибунах не должно превышать 30% от общей вместимости стадиона. Об этом говорится в официальном сообщении УЕФА.

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Однако это количество может быть меньше – все будет зависеть от решения местных властей. При этом от нее также зависит пускать ли зрителей на трибуны вообще. Если такого разрешения не будет, матч состоится без болельщиков на трибунах.

Фанатов гостей пускать на трибуны не будут.

При этом болельщики на трибунах должны и дальше соблюдать правила социальной дистанции, а также находиться в масках.

Зрителей на трибуны пустят уже на ближайшие матчи сборных в октябре. В этот период сборная Украины проведет три топ-поединка – против Франции (7 октября), Германии (10 октября) и Испании (13 октября). При этом первый матч состоится на выезде, а два других – в Киеве на НСК "Олимпийский". Украинская сборная в этом матче может рассчитывать на до 21 тысячи болельщиков на трибунах (вместимость "Олимпийского – 70,5 тысяч зрителей).

При таких условиях на поддержку болельщиков на топ-матчах могут рассчитывать и "Шахтер" и "Динамо" в Лиге чемпионов. Оба клуба свои матчи тоже будут проводить на НСК "Олимпийский". Соперниками "горняков" будут "Реал", "Интер" и "Боруссия" (М). "Динамовцам" придется противостоять "Ювентусу", "Барселоне" и "Ференцварошу".

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"Матчи сборной Украины против Германии и Испании на НСК "Олимпийский", как и другие матчи Лиги наций, смогут посетить зрители! Также со зрителями будут проходить и поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы", – заверил руководитель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Первые матчи Лиги чемпионов состоятся 20 и 21 октября. Календарь матчей украинских клубов будет известен позже.