Чемпионат Европы по футболу должен состояться летом в 12 городах Европы. Президент УЕФА Александер Чеферин выразил надежду, что пандемия COVID-19 больше не повлияет на Евро-2020.

Турнир должен был пройти летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса форум вынужденно перенесли на лето 2021 года. В УЕФА надеются, что к старту Евро-2020 появится вакцина, сообщает Associated Press.

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Евро-2020 примет 12 городов

Чеферин подтвердил, что матчи чемпионата Европы все еще должны принять 12 городов Европы.

Сейчас все подтверждено, и мы исходим из того, что Евро пройдет в 12 странах. Таков план. Я уверен, что у нас все получится, хотя на проблемы мы глаза не закрываем,

- сказал Чеферин.

По словам президента УЕФА, пока сложно прогнозировать, состоится ли турнир.

"Очень хочется, чтобы поскорее появилась вакцина и все пришло в норму. Самое сложное сейчас – это давать прогнозы. Еще в феврале мы были уверены, что Евро пройдет по плану", – сказал Чеферин.

В каких городах должен проходить чемпионат Европы?

Амстердам (Нидерланды)

Баку (Азербайджан)

Бильбао (Испания)

Бухарест (Румыния)

Будапешт (Венгрия)

Копенгаген (Дания)

Дублин (Ирландия)

Глазго (Шотландия)

Лондон (Англия)

Мюнхен (Германия)

Рим (Италия)

Санкт-Петербург (Россия)

Евро-2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Новая дата проведения турнира 11 июня – 11 июля. Участие в турнире примет и сборная Украины.