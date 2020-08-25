Президент УЕФА рассказал, состоится ли Евро-2020
Чемпионат Европы по футболу должен состояться летом в 12 городах Европы. Президент УЕФА Александер Чеферин выразил надежду, что пандемия COVID-19 больше не повлияет на Евро-2020.
Турнир должен был пройти летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса форум вынужденно перенесли на лето 2021 года. В УЕФА надеются, что к старту Евро-2020 появится вакцина, сообщает Associated Press.
Не пропустите: Лига наций и Евро-2020: календарь матчей сборной Украины
Евро-2020 примет 12 городов
Чеферин подтвердил, что матчи чемпионата Европы все еще должны принять 12 городов Европы.
Сейчас все подтверждено, и мы исходим из того, что Евро пройдет в 12 странах. Таков план. Я уверен, что у нас все получится, хотя на проблемы мы глаза не закрываем,
- сказал Чеферин.
По словам президента УЕФА, пока сложно прогнозировать, состоится ли турнир.
"Очень хочется, чтобы поскорее появилась вакцина и все пришло в норму. Самое сложное сейчас – это давать прогнозы. Еще в феврале мы были уверены, что Евро пройдет по плану", – сказал Чеферин.
В каких городах должен проходить чемпионат Европы?
- Амстердам (Нидерланды)
- Баку (Азербайджан)
- Бильбао (Испания)
- Бухарест (Румыния)
- Будапешт (Венгрия)
- Копенгаген (Дания)
- Дублин (Ирландия)
- Глазго (Шотландия)
- Лондон (Англия)
- Мюнхен (Германия)
- Рим (Италия)
- Санкт-Петербург (Россия)