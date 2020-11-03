УЄФА може провести Євро-2020 повністю в Росії, – ЗМІ
УЄФА вивчає варіант проведення чемпіонату Європи з футболу влітку 2021 року в одній країні через зростання заражень коронавірусом у країнах-господарях.
Як повідомляє видання Le Parisien, в УЄФА розуміють, що в нинішніх умовах неможливо організувати турнір у 12 країнах, тому вивчають доступні варіанти. Сценарій з проведенням Євро-2020 тільки в Росії зараз детально обговорюється з кількох причин.
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На самому початку пандемії Росія запропонувала прийняти на своїй території весь турнір ще до рішення про його перенесення. В країні заявляли про низькі показники смертності від коронавірусу, проте офіційна інформація може розходитися з реальною.
Крім того, Росія після недавнього ЧС-2018 має розвинену інфраструктуру і досвід проведення заходів подібного масштабу.
Також повідомляється, що незабаром у Баку можуть відібрати право на проведення поєдинків Євро-2020 через конфлікт між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі.
Раніше у Росії хотіли відібрати Євро-2020
У жовтні в УЄФА почали розглядати можливість скорочення кількості міст, які приймуть матчі Євро-2020. Тоді першими містами, які можуть потрапити під скорочення, були саме Санкт-Петербург (Росія) і Баку (Азербайджан).
На крайній випадок в УЄФА розгяладли і варіант, що весь турнір проведуть в одній країні на чотирьох стадіонах. Іспанія була однією з держав, яка могла виручити чиновників.
Євро-2020 пройде без глядачів?
Глава УЄФА додав, що на цей момент рано говорити, чи пройдуть матчі європейської першості з глядачами на трибунах. Хоча більшість квитків уже реалізовані.
В УЄФА тільки в жовтні дозволили відвідувати міжнародні матчі обмеженій кількості глядачів. При цьому все залежить від рішення місцевої влади.
Якщо місцева влада не дає дозвіл проводити гру з глядачами, то матч відбудеться без вболівальників на трибунах. Фанатів гостей позбавлені можливості відвідувати виїзні поєдинки.
У яких містах має відбуватись Євро-2020
- Амстердам (Нідерланди)
- Баку (Азербайджан)
- Більбао (Іспанія)
- Бухарест (Румунія)
- Будапешт (Угорщина)
- Копенгаген (Данія)
- Дублін (Ірландія)
- Глазго (Шотландія)
- Лондон (Англія)
- Мюнхен (Німеччина)
- Рим (Італія)
- Санкт-Петербург (Росія)
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