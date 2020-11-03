УЄФА вивчає варіант проведення чемпіонату Європи з футболу влітку 2021 року в одній країні через зростання заражень коронавірусом у країнах-господарях.

Як повідомляє видання Le Parisien, в УЄФА розуміють, що в нинішніх умовах неможливо організувати турнір у 12 країнах, тому вивчають доступні варіанти. Сценарій з проведенням Євро-2020 тільки в Росії зараз детально обговорюється з кількох причин.

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На самому початку пандемії Росія запропонувала прийняти на своїй території весь турнір ще до рішення про його перенесення. В країні заявляли про низькі показники смертності від коронавірусу, проте офіційна інформація може розходитися з реальною.

Крім того, Росія після недавнього ЧС-2018 має розвинену інфраструктуру і досвід проведення заходів подібного масштабу.

Також повідомляється, що незабаром у Баку можуть відібрати право на проведення поєдинків Євро-2020 через конфлікт між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі.

Раніше у Росії хотіли відібрати Євро-2020

У жовтні в УЄФА почали розглядати можливість скорочення кількості міст, які приймуть матчі Євро-2020. Тоді першими містами, які можуть потрапити під скорочення, були саме Санкт-Петербург (Росія) і Баку (Азербайджан).

На крайній випадок в УЄФА розгяладли і варіант, що весь турнір проведуть в одній країні на чотирьох стадіонах. Іспанія була однією з держав, яка могла виручити чиновників.

Євро-2020 пройде без глядачів?

Глава УЄФА додав, що на цей момент рано говорити, чи пройдуть матчі європейської першості з глядачами на трибунах. Хоча більшість квитків уже реалізовані.

В УЄФА тільки в жовтні дозволили відвідувати міжнародні матчі обмеженій кількості глядачів. При цьому все залежить від рішення місцевої влади.

Якщо місцева влада не дає дозвіл проводити гру з глядачами, то матч відбудеться без вболівальників на трибунах. Фанатів гостей позбавлені можливості відвідувати виїзні поєдинки.

У яких містах має відбуватись Євро-2020

Амстердам (Нідерланди)

Баку (Азербайджан)

Більбао (Іспанія)

Бухарест (Румунія)

Будапешт (Угорщина)

Копенгаген (Данія)

Дублін (Ірландія)

Глазго (Шотландія)

Лондон (Англія)

Мюнхен (Німеччина)

Рим (Італія)

Санкт-Петербург (Росія)

До уваги! Євро-2020 перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Нова дата проведення турніру 11 червня – 11 липня . Участь у турнірі візьме і збірна України.