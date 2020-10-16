У России хотят отобрать право проведения Евро-2020
В УЕФА рассматривают возможность сократить количество принимающих городов во время матчей Евро-2020, который состоится в июне-июле 2021 года.
Об этом сообщает The Sun. Такое решение в УЕФА готовы принять из-за пандемии коронавируса и для того, чтобы уменьшить количество нежелательных перелетов.
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Первыми городами, которые могут попасть под сокращение, являются Санкт-Петербург и Баку.
На крайний случай в УЕФА рассматривают и вариант, что весь турнир проведут в одной стране на четырех стадионах. Испания является одним из государств, которое может выручить чиновников.
В каких городах должен проходить чемпионат Европы?
- Амстердам (Нидерланды)
- Баку (Азербайджан)
- Бильбао (Испания)
- Бухарест (Румыния)
- Будапешт (Венгрия)
- Копенгаген (Дания)
- Дублин (Ирландия)
- Глазго (Шотландия)
- Лондон (Англия)
- Мюнхен (Германия)
- Рим (Италия)
- Санкт-Петербург (Россия)
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