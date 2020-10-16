В УЕФА рассматривают возможность сократить количество принимающих городов во время матчей Евро-2020, который состоится в июне-июле 2021 года.

Об этом сообщает The Sun. Такое решение в УЕФА готовы принять из-за пандемии коронавируса и для того, чтобы уменьшить количество нежелательных перелетов.

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Первыми городами, которые могут попасть под сокращение, являются Санкт-Петербург и Баку.

На крайний случай в УЕФА рассматривают и вариант, что весь турнир проведут в одной стране на четырех стадионах. Испания является одним из государств, которое может выручить чиновников.

В каких городах должен проходить чемпионат Европы?

Амстердам (Нидерланды)

Баку (Азербайджан)

Бильбао (Испания)

Бухарест (Румыния)

Будапешт (Венгрия)

Копенгаген (Дания)

Дублин (Ирландия)

Глазго (Шотландия)

Лондон (Англия)

Мюнхен (Германия)

Рим (Италия)

Санкт-Петербург (Россия)

Евро-2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Новая дата проведения турнира 11 июня – 11 июля. Участие в турнире примет и сборная Украины.