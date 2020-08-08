Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук провалил первый тест на коронавирус,. Футболист сдал второй тест, который показал уже отрицательный результат, пока неизвестно, сыграет ли украинец в следующем поединке.

Нападающий прошел обязательное тестирование на коронавирус. Легионер команды сдал тест на прошлой неделе и он оказался положительным, сообщает hbvl.be.

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Ошибка в тесте на коронавирус

После получения такого результата возникли подозрения, что возможно произошла ошибка. Украинец сразу сдал повторный тест, который показал, что футболист здоров.

Добавим, что на выходных стартует чемпионат Бельгии. В первом туре команда Яремчука сыграет против "Сент-Трюйден".

Матчи состоятся 9 августа. В последние дни Яремчук отсутствовал на тренировочном процессе команды, а также на пресс-конференции в пятницу. Именно украинец должен был посетить событие и ответить на вопросы журналистов.

Неизвестно, сыграет ли украинец в первом матче сезона.

Прошлый сезон в Бельгии завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионом стал "Брюгге", а "Гент" занял второе место. Теперь Яремчук вместе с "Гентом" сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что главный наставник Йессо Торуп предсказывает украинцу сумасшедший сезон.