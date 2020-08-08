Участь лідера "Гента" Яремчука у наступному матчі під запитанням: причина
Український форвард "Гента" Роман Яремчук провалив перший тест на коронавірус,. Футболіст здав другий тест, який показав вже негативний результат, наразі невідомо, чи зіграє українець у наступному поєдинку.
Нападник пройшов обов'язкове тестування на коронавірус. Легіонер команди здав тест минулого тижня і він виявився позитивним, повідомляє hbvl.be.
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Помилка у тесті на коронавірус
Після отримання такого результату виникли підозри, що можливо виникла помилка. Українець одразу здав повторний тест, який показав, що футболіст здоровий.
Додамо, що на вихідних стартує чемпіонат Бельгії. У першому турі команда Яремчука зіграє проти "Сент-Трюйдена".
Матчі відбудеться 9 серпня. Протягом останніх днів Яремчук був відсутній на тренувальному процесі команди, а також на пресконференції у п'ятницю. Саме українець мав відвідати подію та відповісти на запитання журналістів.
Невідомо, чи зіграє українець у першому матчі сезону.
Минулий сезон у Бельгії завершився достроково через пандемію коронавірусу. Чемпіоном став "Брюгге", а "Гент" посів друге місце. Тепер Яремчук разом з "Гентом" зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялось, що головний наставник Йесс Торуп пророкує українцю божевільний сезон.
- Український форвард оформив дубль у першому ж матчі після травми ахілла, яку отримав в кінці січня.
- Яремчук виступає за бельгійський клуб із вересня 2017 року.
- У минулому сезоні Яремчук зіграв 30 матчів у складі "Гента", в яких забив 17 голів і зробив 4 асисти.