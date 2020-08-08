Український форвард "Гента" Роман Яремчук провалив перший тест на коронавірус,. Футболіст здав другий тест, який показав вже негативний результат, наразі невідомо, чи зіграє українець у наступному поєдинку.

Нападник пройшов обов'язкове тестування на коронавірус. Легіонер команди здав тест минулого тижня і він виявився позитивним, повідомляє hbvl.be.

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Помилка у тесті на коронавірус

Після отримання такого результату виникли підозри, що можливо виникла помилка. Українець одразу здав повторний тест, який показав, що футболіст здоровий.

Додамо, що на вихідних стартує чемпіонат Бельгії. У першому турі команда Яремчука зіграє проти "Сент-Трюйдена".

Матчі відбудеться 9 серпня. Протягом останніх днів Яремчук був відсутній на тренувальному процесі команди, а також на пресконференції у п'ятницю. Саме українець мав відвідати подію та відповісти на запитання журналістів.

Невідомо, чи зіграє українець у першому матчі сезону.

Минулий сезон у Бельгії завершився достроково через пандемію коронавірусу. Чемпіоном став "Брюгге", а "Гент" посів друге місце. Тепер Яремчук разом з "Гентом" зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялось, що головний наставник Йесс Торуп пророкує українцю божевільний сезон.